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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة :تعاون مع الفاو لتنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث بمحاصيل متنوعة

صدى البلد

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، كو دونجياو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، والوفد الموافق له ماوريزيو مارتينا نائب مدير عام منظمة الفاو ، وعبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمى لمنظمة الفاو بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا - ، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال المياه .

وأكد الدكتور سويلم أن مجهودات الوزارة في مجال تحسين إدارة المياه والتي تنعكس بالتبعية على ضمان الأمن الغذائي تتوافق مع سياسة منظمة الفاو التي تسعى لتعزيز الأمن الغذائي بدول العالم ، وأشار إلى حرص الوزارة على التعاون مع منظمة الفاو من خلال مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع الحكومة الهولندية والذى يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين ، بالتزامن مع قيام الوزارة بالمتابعة الدقيقة والدائمة للتحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الذى يُلزم المزارعين بالأراضى الرملية باستخدام نظم الرى الحديث ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين ، وقيام الوزارة بعرض العديد من النماذج الناجحة للرى الحديث بمناطق مختلفة ومحاصيل متنوعة لتشجيع المزارعين على تنفيذ تجارب مماثلة بأراضيهم .

وأشار إلى رغبة الوزارة في استمرار التعاون مع الفاو لحصر المزيد من التجارب الناجحة للرى الحديث والترويج لها بما يُسهم لاحقاً في زيادة أعداد المزارعين الراغبين في التحول للرى الحديث ، والتعاون أيضاً مع الفاو لتنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث في مواقع مختلفة ومحاصيل متنوعة لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية طبقاً لطبيعة التربة والمحصول المنزرع ، وبما يُساعد في تحديد أفضل المناطق والمحاصيل المناسبة للتحول للرى الحديث .

وأضاف أن هذه المجهودات تتكامل مع التطور الكبير الذى حدث مؤخراً في مجال تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى ، وصولا لانتخاب أمناء روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات ، وانتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، بما يُسهم في مواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، وتوحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ليقوموا بالتنسيق سوياً في مجال توزيع المياه والمشاركة مع أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية ، بالإضافة لدور هذه الروابط في توفير منصة مشتركة بين المزارعين لتحديد المحاصيل المنزرعة على نفس المجرى المائى وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .

وقد تم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الوزارة والفاو في مجال دراسة أفضل المواقع والمحاصيل للزراعة بإستخدام المياه مرتفعة الملوحة خاصة مع توسع الدولة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، والتعاون المشترك لوضع خارطة طريق على المستوى الوطنى لتعزيز إجراءات رفع كفاءة استخدام المياه .

كما تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال قيام منظمة الفاو بتمويل عدد من الخبراء لتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال المياه والتغيرات المناخية ليتم عقدها بـ "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe لرفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه للتعامل مع تحديات تغير المناخ .

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