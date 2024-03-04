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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

صدى البلد

 استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملاته اليوم الاثنين في البنوك المصرية.


ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و 30.94 جنيه للبيع.

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وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو ارتفاعا ما بين 12 - 3 قروش شراء وبيع في بداية تعاملاتها في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي وبنك مصر.. سجل سعر صرف اليورو 33.32 جنيه للشراء، 33.46 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 33.43 جنيه للشراء، و 33.58 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.42 جنيه للشراء، و 33.54 جنيه للبيع.


 كما سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 14 - 3 قروش شراء وبيع في بداية تعاملاته في البنوك المصرية.


 ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر صرف الاسترليني 38.90 جنيه للشراء، و 39.07 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 39.03 جنيه للشراء، و 39.20 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 39.01 جنيه للشراء، 39.14 جنيه للبيع.


وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 99.33 جنيه للشراء، 100.28 جنيه للبيع .. وفقا للبنك الأهلى.
 

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