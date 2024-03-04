حصيلة جديدة لعدد شهداء الغارات الإسرائيلية في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 30,534 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30534 قتيلا و71920 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أكدت أن إسرائيل تتعمد اختلاق فوضى بقطاع غزة لتكريس احتلالها وفرض ترتيباتها على المجتمع الدولي.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن البلاد تدين بشدة تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير بشأن تعيين آلاف عناصر الشرطة في قطاع غزة وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أركان حربه بشأن اختلاق إدارة على مقاسات الاحتلال في القطاع، والتي لها معنى وجوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بحجج وذرائع واهية، وفي أحسن الأحوال تجميله لنسخ طبيعة الأوضاع في الضفة بما فيها من اقتحامات واجتياحات واعتقالات وعربدات على قطاع غزة.