عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 مُتوفين و15 مُصابًا

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

صدى البلد

وجه وزير العمل حسن شحاتة،اليوم الإثنين الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة ،بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال الزراعيين باليومية ،على الطريق الزراعي  في نطاق مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفي،"6 متوفين"،و20 ألف جنيه لكل مُصاب ،"15 مُصابًا "،وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر "الوزير شحاتة" إستحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، منذ أيام ،لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين..وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة بالإنتهاء من إجراءات تسليم التعويضات ،فور إستلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا ..

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا  منذ أيام ،من مركز شرطة ايتاي البارود بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الزراعي بنطاق المركز،وبحسب معلومات مديرية عمل البحيرة تبين وفاة 6 ،وإصابة 15 عامل ،ونقل المُصابين إلى مستشفى ايتاي البارود..وتلقت "الوزارة" كشف نهائي بأسماء الضحايا ،وهم ..المُتوفين: كريم سعيد محمد علي الشيمي، ومحمد سمير محمد محمود شومان، وأحمد عبد الهادي فتحي عبد الهادي السبكي، ويوسف عماد محمود مصطفى عمر، وخالد وليد على محمد الشيمي، والحسين محمد عبد السلام حسن..و المصابين: أحمد أيمن صبحي عبد الحليم، وأحمد هشام عبد المنعم عبد العال، والحسن محمد عبد السلام حسن حامد، وزياد حماده جمعه محمد الشيمي، وطارق عادل السيد علام، وعوض جمعه محمد الشيمي،  ومحمد رجب محمد مبروك،  ومحمد أحمد زكى طه سليم، ومحمد صلاح اسماعيل حسين، ومحمود سمير جابر احمد خضر، ومحمود محمد احمد محمد عليان ، ومصطفى احمد السيد ابراهيم، ومنى حسين عبد الفتاح حرحش، وإسلام مهنا جابر سليم، ومنة الله محمد الطويل..

يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات،تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

قبل الحكم عليه .. اعترافات صادمة للمتهم في وفاة أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

الثغرات ونقاط القوة.. كولر يدرس الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بتقرير مفصل

توسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر السلع الغذائية قبل رمضان بالقاهرة

بحضور أسر فلسطينية.. اجتماع داخل الأمم المتحدة مع ممثلي الدول الدائمة الأربعاء

الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل

الرئيس السيسي يطلع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

بسبب تابوت بسماتيك الأول .. ما مصير مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

بلح مدود.. احذر بعض الأنواع تباع بالأسواق

شمس الكويتية بإطلالة جريئة على إنستجرام| شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ