على مساحة 6775 م2.. إزالة 24 حالة تعد في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري.

واكدت على اهمية التنسيق بين جميع الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة ادكو و رشيد و إيتاي البارود و وادي النطرون عن إزالة 24 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 6775 متر مربع عبارة عن 4 حالات تعد بمساحة 4875 م2 بكوم حمادة و 5 حالات تعدي بمساحة 800 م2 عبارة عن مباني واساسات من الطوب الأبيض وشدات خشبية بمركز إدكو و 3 حالات تعدي بمساحة 455 م٢ عبارة عن شدة خشبية بدون سقف وحوائط بالطوب الأبيض برشيد، و 10 حالات تعدي بمساحة 345 م2 على حرم أملاك الصرف بإيتاى البارود، و حالتي تعدى على املاك الدولة بمساحة 300 م2 بقرى الخريجين بوادى النطرون.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.