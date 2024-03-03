عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مساحة 6775 م2.. إزالة 24 حالة تعد في البحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري.

واكدت على اهمية التنسيق بين جميع الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

txt

إزالة 18 حالة تعدٍ بإجمالى مساحة 4520 م2 بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

txt

تموين البحيرة: ضبط مركز تعبئة سكر تصرف فى 646 طنا

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة  ادكو و رشيد و  إيتاي البارود و وادي النطرون عن إزالة 24 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 6775 متر مربع عبارة عن 4 حالات تعد بمساحة 4875 م2 بكوم حمادة و 5 حالات تعدي بمساحة 800 م2  عبارة عن مباني واساسات من الطوب الأبيض وشدات خشبية بمركز إدكو و 3 حالات تعدي بمساحة 455 م٢ عبارة عن شدة خشبية بدون سقف وحوائط بالطوب الأبيض برشيد، و 10 حالات تعدي بمساحة 345 م2 على حرم أملاك الصرف بإيتاى البارود، و حالتي تعدى على املاك الدولة بمساحة 300 م2 بقرى الخريجين بوادى النطرون.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

البحيرة اراضي املاك الدولة إزالة التعديات التعديات علي أملاك وأراضي الدولة أملاك وأراضي الدولة تعدي على أملاك الدولة تكثيف الحملات لازالة التعديات نائب محافظ البحيرة نائب محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

ترشيحاتنا

الصور الأولى من مراسم دفن الموسيقار الراحل حلمي بكر

بعد تراجع الأسعار .. سيارات بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

أول قرار من نادي الزمالك بعد إلغاء مباراة سوار الغيني في الكونفدرالية

طريقة التقديم للوظائف الخالية بإعلان القوي العاملة

مع قرب حلول شهر رمضان .. جهود مصرية متواصلة بشأن الهدنة في غزة

"الوزاري الخليجي" يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراء جاد لوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

فستان جريء.. درة تثير الجدل بإطلالة غير معتادة| شاهد

فتحي عبد الوهاب ضد حمادة هلال.. صور من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع

الحزن يخيم على الجميع .. لقطات من جنازة الموسيقار حلمي بكر

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ