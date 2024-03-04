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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد حزبي إيطالي يصل القاهرة لزيارة معبر رفح والعريش

صدى البلد


وصل القاهرة أمس وفدًا إيطاليًا من حزب حركة "الخمس نجوم" الإيطالي حاملًا رسالة أطلقها المجتمع المدني الإيطالي منذ أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف المفاوضات الدبلوماسية والسلام بقيادة الأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن المقرر أن يزور الوفد، المكون من نواب حركة "الخمس نجوم" ستيفانيا أسكاري وكارميلا أوريما وداريو كاروتينوتو وأرنالدو لوموتي، مدينة العريش لمتابعة مسار حاويات المساعدات الإنسانية حتى الوصول إلى معبر رفح، حيث من المقرر عقد اجتماعات مع المنظمات الإنسانية المعنية بتقديم المساعدات للشعب الفلسطينيين في قطاع غزة. ومن المقرر أن تكون العودة يوم الأربعاء 6 مارس.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، انضم النواب إلى مبادرة روجت لها رابطة منظمات التعاون والتضامن الدولية الإيطالية كجزء من حملة  "طوارئ غزة".

وقبل التوجه إلى العريش، سيلتقي الوفد أولاً بمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والممثليات الدبلوماسية الإيطالية في القاهرة. كما التقى الوفد أمس ببعض المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية لجمع أصواتهم وشكاواهم.

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