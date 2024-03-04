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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 13430 طفلا و8900 امرأة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

أرشيفية
أرشيفية

 أفادت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشهداء من الأطفال إلى 13,430، والنساء إلى 8900 منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن 364 من الكوادر الصحية استشهدوا، واعتُقل 269 آخرين، بينهم مديرو مستشفيات خلال 150 يوما من العدوان.

ولفتت إلى أن الاحتلال دمر 155 مؤسسة صحية، وأخرج 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، واستهدف 126 مركبة إسعاف.

ووصفت الوضع الصحي في قطاع غزة بالكارثي، نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة، مشيرة إلى تعمد الاحتلال إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، الذي ساهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأوضحت أنه تم رصد نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية، محذرة من خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة، في ظل عدم الإمكانيات الطبية اللازمة لعلاجها.

وأكدت أن سكان شمال القطاع يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت المستويات العالمية بسبب شح المياه والطعام.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30,534 شهيدا، و71,920 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وارتفع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية والجفاف وعدم توفر العلاج، إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

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