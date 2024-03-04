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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

شاعر شهير يُهدي سائقه
شاعر شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للشاعر السعودي الشهير غازي الذيابي وهو يُهدي سائقه 10 آلاف ريال.

وأظهر الفيديو أن الشاعر يحتفل ومجموعة من الرجال مع السائق الذي يدعى سيف (هندي مسلم) باستقباله مولوده جديدة أسماها (غيداء) على اسم زوجة الذيابي.

اسم زوجتي

وقال (الذياني) في المقطع أنه سائقه غازي يعمل معه منذ عام ويعيش معه في المنزل ويتناول معه نفس طعامه "وربي رزقه من نصف ساعة ببنوتة صغنتوتة سماها على اسم زوجتي غيداء".

وبارك جميع الحضور للسائق ومزحوا معه ثم منحه (الذيابي) 10 آلاف ريال قائلًا له أن هذه الهدية من بابا غازي لأنك أسميت ابنتك على اسم زوجتي، ثم طلب (غازي) من السائق الهندي أن يطفئ شمعة التورتة التي جلبها له ليستكمل الاحتفال بمولودته.

يُعرف عن غازي الذيابي أنه شاعر سعودي وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي من مواليد عام 1994 بمدينة الطائف السعودية.

شاعر سعودي غازي الذيابي 10 آلاف ريال سائق غيداء

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