عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة تنقية مياه العباسة بمركز أبو حماد

صدى البلد

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية محطة تنقية مياه العباسة ، بمركز أبو حماد والتي تعمل بطاقة تصميمية 195 ألف م3 يومياً وذلك لمتابعه سير إنتظام العمل بها.

حرصا وزير الإسكان ومحافظ الشرقية ، على متابعة سير العمل بمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطة، والتى تتكون من 3 مراحل، كما استمعا إلى شرح تفصيلي من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، عن موقف خدمات مياه الشرب بمركز أبو حماد، والذى يقطنه 575 ألف نسمة، ويتم تغذيته من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 248 ألف م3 يومياً، ويتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 839 كم.

وجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية، والإهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمظهر العام للمحطة، وتعظيم الإستفادة من مساحة الأرض الخاصة بالمحطة، واستخدامها فى التوسعات المستقبلية فى حال الإحتياج إليها.

شهدت الزياره تفقد الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ الشرقية مشروع صرف صحي قرية العباسة التابعه لرئاسة مركز ومدينة أبو حمادة ، والجاري تنفيذه بمعرفه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان ، وتم التوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع، وذلك وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية، الذين قدموا الشكر والتقدير لوزير الإسكان ومحافظ الشرقية، على جهودهما لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية، وتوابعها.

وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة تنقية العباسة بطاقة195 ألف م3 يومياً

أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصه مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ووضع الحلول العاجله لاي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمه الفعليه طبقا للجداول الزمنيه المحدده  ،لافتاً إلى أن المحافظة لديها خطة للتوسع  في إقامة محطات المياه لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة وتوفير كوب مياه نظيف للقرى التي تعاني من نقص في المياه.

حضر الزياره الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية ، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمستشار العسكري للمحافظة ، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد ، والمهندسة ايمان رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ، والمهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، وعدد من نواب البرلمان.

FB_IMG_1709554223347
FB_IMG_1709554223347
FB_IMG_1709554216852
FB_IMG_1709554216852
FB_IMG_1709554210923
FB_IMG_1709554210923
FB_IMG_1709554206043
FB_IMG_1709554206043
FB_IMG_1709554201781
FB_IMG_1709554201781
FB_IMG_1709554197781
FB_IMG_1709554197781
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التوسعات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشركة القابضة الشرب والصرف الصحى الشرب والصرف المجتمعات العمراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد

شكري : حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإنفاذ التهدئة قبل رمضان

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسوان

قلق داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في نهائي الكأس بسبب هذا اللاعب

اليورانيوم المخصب يتزايد.. الوكالة الذرية تكشف عن مخاطر بشأن المواقع النووية بإيران

بعد توجيهات السيسي| وكيل موازنة البرلمان: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ