وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة تنقية مياه العباسة بمركز أبو حماد

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية محطة تنقية مياه العباسة ، بمركز أبو حماد والتي تعمل بطاقة تصميمية 195 ألف م3 يومياً وذلك لمتابعه سير إنتظام العمل بها.

حرصا وزير الإسكان ومحافظ الشرقية ، على متابعة سير العمل بمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطة، والتى تتكون من 3 مراحل، كما استمعا إلى شرح تفصيلي من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، عن موقف خدمات مياه الشرب بمركز أبو حماد، والذى يقطنه 575 ألف نسمة، ويتم تغذيته من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 248 ألف م3 يومياً، ويتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 839 كم.

وجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية، والإهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمظهر العام للمحطة، وتعظيم الإستفادة من مساحة الأرض الخاصة بالمحطة، واستخدامها فى التوسعات المستقبلية فى حال الإحتياج إليها.

شهدت الزياره تفقد الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ الشرقية مشروع صرف صحي قرية العباسة التابعه لرئاسة مركز ومدينة أبو حمادة ، والجاري تنفيذه بمعرفه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان ، وتم التوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع، وذلك وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية، الذين قدموا الشكر والتقدير لوزير الإسكان ومحافظ الشرقية، على جهودهما لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية، وتوابعها.

أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصه مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ووضع الحلول العاجله لاي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمه الفعليه طبقا للجداول الزمنيه المحدده ،لافتاً إلى أن المحافظة لديها خطة للتوسع في إقامة محطات المياه لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة وتوفير كوب مياه نظيف للقرى التي تعاني من نقص في المياه.

حضر الزياره الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية ، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمستشار العسكري للمحافظة ، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد ، والمهندسة ايمان رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ، والمهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، وعدد من نواب البرلمان.

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