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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من محور طريق المعامل بطنطا

رصف شوارع الغربية
رصف شوارع الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

 

يتم العمل بالقطاع الأخير بطول 80 مترا خلف الحائط الساند ويتم تطهرة وتنسيبه حاليا استعدادا لوضع المواسير ، كما يتم ردم الرمال والتربة الطينية فوق المواسير التي تم الانتهاء من تركيبها سابقا .

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وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

المرور المركز الثاني المحلي السنطة قرية ميت حبيش طارق رحمي محافظ الغربية نطاق المحافظة

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