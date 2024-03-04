أحمد تيمور في أمسية شعرية بالأوبرا

ضمن أنشطة وزارة الثقافة المميزة، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فى إطار نشاطها الثقافى والفكري، أمسية للشاعر الدكتور أحمد تيمور يلقى خلالها مختارات من أشهر إبداعاته الشعرية بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين ونجوم الإعلام منهم: محمود الحدينى، سميرة عبد العزيز، سامح الصريطى، رضا الجمال، ويديرها الإعلامي جمال حماد، ويتخللها فقرة فنية للفنانة حنان، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 6 مارس على المسرح الصغير .

يذكر أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنة ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تافتس الأمريكية و يعمل أستاذاً بكلية الطب جامعة الأزهر .