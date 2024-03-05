عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حظر تشغيل الطفل بين 7 مساء والسابعة صباحا بمشروع قانون العمل

تشغيل الأطفال
تشغيل الأطفال

حدد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل التي يحظر على الأطفال العمل فيها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المدة.

حظر تشغيل الأطفال

تنص المادة (58) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وتنص المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال ، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو  تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.

وتنص المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا. 

وكان مجلس النواب  قد وافق نهائيا، في جلسته- التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس- على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".

الاطفال العمل حظر تشغيل الأطفال مشروع قانون العمل ساعات العمل مشروع قانون العمل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الشرقية للدخان حسمت الأمر.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

صالح جمعة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نفط البصرة بالدوري العراقي

ترشيحاتنا

مفاجأة.. السيارات الكهربائية تلوث البيئة أكثر من مركبات البنزين

هل يحصل على المسلم على ثواب قيام الليل لو غلبه النوم؟ دار الإفتاء ترد

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

تحدٍّ بين «إنفيديا» و«هواوي» بسبب قدرات شرائح الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

تسوبيل: محمد صلاح صنع مجدا عالميا في أوروبا

هاريس تحث البيت الأبيض للعمل على تخفيف غضب الأمريكيين الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

انتقام جماعي.. ركاب حافلة يبرحون اللصوص ضربًا

كائن فضائي أم إنسان.. مومياء غامضة تثير حالة من الجدل|صور

بالصفع والضرب.. شجار عنيف بين زوجين داخل محكمة الأسرة بالهند| ما السبب؟

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ