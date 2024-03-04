الحرب على غزة.. 30 شهيدا بقصف على رفح والنصيرات وخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، باستشهاد 19 فلسطينيا على الأقل، في سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه.

وقالت الصحة الفلسطينية إن 17 فلسطينيا استشهدوا في غارات لطيران الاحتلال على منزلين بمدينة رفح، بينما ارتقى شهيدان في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يشهد غارات عنيفة منذ الصباح.

وأضافت أن عدة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب غزة.

وقالت إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم.