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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب ينهار أمام رأس الحكمة.. شوف الجرام وصل لكام

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة، التي شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024، وخاصة في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى الكثير منهم.

سعر الذهب الآن في مصر 2024

عيار 24 بيع 2,983 جنيها شراء 3,029جنيها


عيار 22 بيع 2,734 جنيها شراء 2,776جنيها


عيار 21 بيع 2,610 جنيهات شراء 2,650جنيها


عيار 18 بيع 2,237 جنيها شراء 2,271جنيها


عيار 14 بيع 1,740 جنيها شراء 1,767جنيها


عيار 12 بيع 1,491 جنيها شراء 1,514جنيها


الاونصة بيع 92,767 جنيها شراء 94,189جنيها


الجنيه الذهب بيع 20,880 جنيها شراء 21,200جنيه


الكيلو بيع 2,982,857 شراء جنيه 3,028,571جنيه
 

الذهب 

سعر الذهب أمس في مصر

 

عيار 24 بيع 3,131جنيه شراء 3,189جنيه


عيار 22 بيع 2,870جنيه شراء 2,923جنيه


عيار 21 بيع 2,740جنيه شراء 2,790جنيه


عيار 18 بيع 2,349جنيه شراء 2,391جنيه


عيار 14 بيع 1,827جنيه شراء 1,860جنيه


عيار 12 بيع 1,566جنيه شراء 1,594جنيه


الاونصة بيع 97,387جنيه شراء 99,165جنيه


الجنيه الذهب بيع 21,920جنيه شراء 22,320جنيه


الكيلو بيع 3,131,429جنيه شراء 3,188,571جنيه
 

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

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