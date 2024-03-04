مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات الإنسانية لـ غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا، يفيد أن مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة.

وفي ذات السياق، بدأت مفاوضات التهدئة بقطاع غزة لليوم الثاني بالقاهرة بين مصر وقطر وحماس والولايات المتحدة الأمريكية.

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