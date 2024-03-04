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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفقات من العيار الثقيل.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة مدوية بعد رأس الحكمة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن طرح مشروع رأس جميلة للاستثمار، بعد صفقة رأس الحكمة، وصفقات جديدة من العيار الثقيل، مشيرا إلى أن كافة الأمور التي يتم تداولها في وسائل الإعلام محل دراسة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك لجنة قانونية وفنية تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى، متابعا أن المشروعات الكبرى تحتاح للدراسات متأنيه لاختيار افضل العروض.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه مثل هذه الصفقات الكبرى نهتم بدراسة المشروعات الكبرى من قبل لجنة في مجلس الوزراء، وكل منطقة فيها رؤية تنموية منها وندرس كل التفاصيل بطريقة متأنية.

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