تصطف أمام معبر رفح.. وزير الخارجية: إسرائيل تفرض إجراءات معقدة على المساعدات

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك قوافل ممتدة لمسافات طويلة وممتلئة بالمساعدات الإنسانية تصطف امام معبر رفح من الجانب المصري.

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الهولندية هانكي بروبنز سلوت:" قوافل الإغاثة متراكمة أمام عبر رفح ولا تستطيع الدخول بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي".

وأضاف سامح شكري:" هناك إجراءات معقدة تُفرض على قوافل المساعدات من الجانب الإسرائيلي".

وترأس وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين المباحثات الموسعة مع الوفد الهولندي برئاسة الوزيرة هانكي بروبنز سلوت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن المشاورات بين الجانبين تناولت مسار العلاقات الثنائية وتعزيزها فى مجالات متعددة، وبحث سبل إنهاء الحرب فى قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.