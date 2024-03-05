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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة سهلة وسريعة لوضع الميك أب

مكياج
مكياج

تضطر المرأة العاملة أحيانا النزول إلى ساحة العمل سريعا نظرا لضيق الوقت فإذا كنت من ضمن هؤلاء فتكشف خبيرة التجميل حنان الديب لصدي البلد عن طريقة سهلة وسريعة لوضع المكياج. 

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ما هي أفضل طريقة لإزالة المكياج بشكل صحيح؟

طريقة سريعة لوضع المكياج 

تنظيف الوجه: قبل وضع المكياج، تأكدي من تنظيف وجهك جيدًا باستخدام منظف مناسب لنوع بشرتك. ضعي مرطبًا خفيفًا لترطيب البشرة.

تطبيق الأساس: استخدمي أساسًا مناسبًا للون بشرتك وقوامها. ضعي القليل من الأساس على الوجه وامزجيه بلطف باستخدام إسفنجة مبللة أو فرشاة مخصصة لتوزيعه بالتساوي.

تصحيح العيون: يمكنك استخدام قلم الكونسيلر لتغطية الهالات السوداء تحت العينين وأي عيوب أخرى. ضعي قليلًا من الكونسيلر وامزجيه بلطف باستخدام إصبعك أو فرشاة صغيرة.

تحديد العيون: استخدمي ظلال العيون المفضلة لك لإبراز عيونك. ضعي ظلال العيون على الجفن وامزجيها بلطف باستخدام فرشاة الظلال. ثم ارسمي خطا رفيعا باستخدام الآيلاينر على خط الرموش العلوي.

تحديد الحواجب: قومي بتحديد وملء الفراغات في الحواجب باستخدام قلم الحواجب أو بودرة الحواجب. وقومي بتمشيطها بفرشاة الحواجب لانهاء المظهر الطبيعي.

تلوين الخدين: ضعي بضع نقاط من أحمر الخدود على عظمة الخد وامزجيها بلطف باستخدام فرشاة الخدود. يمكنك استخدام أحمر الخدود السائل أو المسحوق حسب تفضيلك.

تلوين الشفاه: استخدمي أحمر الشفاه أو أحمر الشفاه اللامع أو اللون الطبيعي المفضل لك. قومي بتطبيقه بلطف على الشفتين وامزجيه بلطف باستخدام إصبعك أو فرشاة الشفاه.

تثبيت المكياج: قومي بتثبيت المكياج بخفض بخاخ تثبيت المكياج على وجهك بعد الانتهاء من وضعه. سيساعد في تحسين ثبات المكياج ومدته.

هذه هي طريقة سريعة ومبسطة لوضع المكياج. يمكنك تخصيصها وفقًا لتفضيلاتك الشخصية والمناسبة التي تستعد لها. تذكري أن التدريب والممارسة ستساعدك على تحسين مهارتأسيسك في وضع المكياج.

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