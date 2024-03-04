الخارجية الأمريكية: نضغط على إسرائيل لزيادة عدد شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق، حيث تعمل الولايات المتحدة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لزيادة شحنات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

أضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، أن عمليات الإنزال الجوي الأمريكية تهدف إلى تقديم آليات تكميلية لتقدم المساعدات إلى غزة وليس استبدالها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم عمليات الإنزال الجوي بسبب عدم دخول مساعدات كافية إلى قطاع غزة.

أشار ميلر، إلى أن واشنطن تدرس إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر وعبر الوسائل الأخرى.

وقال إن ممر المساعدة البحرية لقطاع غزة لا يزال في مرحلة التطوير، مضيفا: "نسعى بجد ونعمل مع الشركاء لبحث خيارات إنشاء ممرات إغاثة بحرية إلى غزة، وهناك تفاؤل بهذا الشأن".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أ، وضع المساعدات الإنسانية سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع بيني جانتس الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي.

وعلى جانب آخر، قال ميلر في المؤتمر الصحفي، أنه من الصعب للغاية الآن إيصال المساعدات الإنسانية من جنوب غزة ووسطها إلى شمالها.