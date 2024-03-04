نبيل علي ماهر يكشف لصدى البلد تفاصيل دوره في حالة خاصة

كشف الفنان نبيل علي ماهر، عن مشاركته في مسلسل "حالة خاصة"، من بطولة الفنان طه دسوقي، وغادة عادل، وحسن أبو الروس، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.



وقال نبيل على ماهر في تصريحات خاصة لصدي البلد "قدمت شخصية عم جميل صاحب مكتبة وبتربطه علاقة صداقة بنديم "طه دسوقى" من صغره لما أول يوم زار المكتبة وبقى بيحب القراءة جدا وفضل معايا سنين طويلة وهو صاحبى الوحيد وعنده توحد وهو بقى زى ابنى ومسلسل دافئ جدا وبيلقى الضوء على حالات مرض التوحد وأن الناس تفهم أنهم حساسين جدا، الكواليس لطيفة جدا والناس طول ما هي لطيفة و موهوبة و طيبة الكوليس كانت جميلة





وأضاف قائلا “قدمت شخصية كلنا نتمناها في حياتنا و تابع قائلا أنا عضو مؤسس في مؤسسة لفنون ذوي الهمم”.

استطرد نبيل على ماهر لصدي البلد لم يكن متوقع التريند ولكن النجاح كان سعيدا به جدا هو وجميع فريق العمل وزملائي.

وقال نبيل على ماهر إن الذي جعله يوافق على الشخصية “ قرأت الإسكريبت مرات متعددة واستعان بالله، واختتم الفنان القدير نبيل على ماهر أنه سوف يشارك في رمضان القادم 2024 في مسلسل و بقينا إتنين”

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.



مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى .

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

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