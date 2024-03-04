متحدث الوزراء: السوق سيشهد المزيد من انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم استعراض السلع الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف ومستلزمات إنتاج المتواجدة في الجمارك خلال اجتماع المجلس اليوم وقيمتها حوالي ملياري دولار وسوف يتم الإفراج عنها تباعا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة المعروض من هذه السلع بما يؤدي إلى المزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحمصاني أن السلع الأساسية كان لها الأولوية وفي نفس الوقت فإن مبلغ الملياري دولار يعد رقما متغيرا، بينما تسعى الدولة للإفراج عن السلع منعا لتكدسها في الجمارك ومع توافر السيولة الدولارية سوف يتم الإفراج عن أي سلع طالما تأتي عبر المنظومة الجمركية والإجراءات المتبعة.

طرح المطارات للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص

وحول طرح مصر لعدد من المطارات لإدارتها من قبل شركات أجنبية، قال الحمصاني إن مصر بصدد اختيار استشاري دولي لوضع خطة واستراتيجية متكاملة لطرح المطارات للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص وسوف تشمل خطة الاستشاري العديد من الضوابط لطرح هذه المطارات.