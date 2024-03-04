مدى أحقية الورثة الشرعيين في مكافأة نهاية الخدمة.. دار الإفتاء ترد

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بالاستمارة المعدَّة لذلك حال حياته وكان تعيينه صحيحًا ولم ينقض أو يفسخ بأيِّ إجراءٍ آخر.

أوضحت دار الإفتاء، أن هذه المكافأة توزع بحسب ما عيَّنه المتوفى من مستفيدين سواء بالاسم أو بالوصف ووفق ما يحدد من نسبة التوزيع على كلٍّ.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "قسمنا الميراث واكتشفنا أن هناك خطأ وغلطة في التوزيع.. فما الحكم؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لو تم توزيع الميراث واكتشف الورثة بعد ذلك غلطة في التوزيع وأحد الورثة أخذ جزء من نصيب الآخر بالخطأ فإنه يرد هذا المال.

أشار إلى أن الاختلاف هنا في الرد بالمثل أم الرد بالقيمة، منوها أنه لو كان اكتشاف الخطأ بعد توزيع الميراث بمدة قليلة عام أو عامين، فإنه يرد المال بالمثل.

أما لو كان اكتشاف الخطأ في الميراث بعد عشرة سنوات أو خمسة عشر عاما، فإنه يرده بالقيمة وعلى الوارث الذي أخذ المال بالخطأ أن يجبر بخاطر الوارث الآخر الذي نقص ميراثه بالخطأ.