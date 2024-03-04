كرر التصرف الجبان.. الاحتلال يطلق النار على الفلسطينيين في غزة خلال تلقيهم المساعدات

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم لدى وصولهم إلى دوار الكويت في غزة للحصول على المساعدات الإنسانية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم لدى وصولهم إلى دوار الكويت على شارع صلاح الدين للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية، هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: “نحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف”.

كما طالب المكتب بوقف حرب الإبادة الجماعية وإدخال 1000 شاحنة من المساعدات إلى جميع المحافظات خاصة شمال قطاع غزة.