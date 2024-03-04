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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدر مصري رفيع المستوى: انتهاء اليوم الثاني من المباحثات بالقاهرة لبحث هدنة في غزة

غزة
غزة

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، بـ"انتهاء اليوم الثاني من المباحثات بالقاهرة بمشاركة الولايات المتحدة وحركة حماس وقطر، ومن المنتظر استئنافها غدا؛ لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة".
 

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ستيفانو سافونا: السلطات المصرية سهلت لي مهمة التصوير في غزة

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أستاذ علوم سياسية: مؤشرات باقتراب اتفاق هدنة في الحرب على غزة

أستاذ علوم سياسية: مؤشرات باقتراب التوصل إلى اتفاق لفرض هدنة في غزة

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنّ هناك مؤشرات ترجح الاقتراب من الاتفاق على هدنة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسريبات من «كابنيت» الحرب، تفيد بأن غالبية أعضائه انتقدوا وضع نتنياهو للشرط الخاص بإحضار لائحة بأسماء الأسرى الإسرائيليين في غزة، قائلين إن وضع هذا الشرط سابق لأوانه.

وأضاف «دياب» خلال مداخلة لنشرة الأخبار المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية داليا أبو عميرة، أنّ هناك آراء كثيرة في داخل المجتمع الإسرائيلي، تريد صفقة تبادل الأسرى، وما يعيق ذلك هو نتنياهو، بالإضافة إلى أن غالبية الأمور التي تُوضع لعرقلة هذه الصفقة، لا تأتي من الجانب الفلسطيني، بل تاتي من الجانب الإسرائيلي الرسمي المتمثل في نتنياهو.

وأوضح أنّ هناك توجها جامحا بضرورة الوصول إلى صفقة لحل الأزمة قبل رمضان، مضيفا: «الإرداة الأمريكية تحاول الوصول إلى حل منعا لالتهاب الجبهات المختلفة في إقليم الشرق الأوسط، بجانب أن التقارير التي تحضرها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لـ«الكابنيت» تقول إن اشتعال جبهة الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال شهر رمضان؛ معناه انتهاء الحرب في غزة، وتراجع كبير في مواجهة مع حزب الله في الشمال ».

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