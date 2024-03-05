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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"تعليم بلا حدود": جدول امتحانات الثانوية العامة جيد ويراعي كل الشعب

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قالت فاطمة فتحي مؤسسة جروب تعليم بلا حدود أن جدول الثانوية العامة جيد ومراعي كل الشعب في التقسيم والتوزيع العادل للمواد وأن الامتحانات ستسمر لمدة ٤٠ يوما يتوسطها العيد مقارنة بالعام الماضي ٣٠ يوم .

وأضافت فتحي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن هناك اعتراضات بالتأكيد لأن رضا الناس غاية لا تدرك وأن الاعتراض على الفيزياء والتاريخ والإنجليزي بينهما ٣ أيام فقط والفلسفة أمامها أسبوع وأن شعبة علمي علوم هم أكثر الطلاب ارتياحا بهذا 

وكان اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم

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