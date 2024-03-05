محمود المخبزي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين

فاز الزميل محمود المخبزي، رئيس القسم الرياضي بموقع «صدى البلد سبورت»، بعضوية رابطة النقاد الرياضيين في نقابة الصحفيين.
وأجريت انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، الإثنين 4 مارس 2024، وسط منافسة قوية بين الزملاء محرري الرياضة أعضاء النقابة.
نتيجة انتخابات رابطة النقاد الرياضيين
وأسفرت نتائج الانتخابات عن الآتي:
- حسن خلف الله رئيسا للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين.
- أحمد إسماعيل نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين.
- إيهاب شعبان أمين صندوق الرابطة.
وفاز بعضوية المكتب التنفيذي للرابطة، كل من:
- محمود المخبزي، هشام أبو حديد، هاني عبد الصبور، محمد صلاح، عبد الحميد فراج، محمد عبد الرحمن غبن.