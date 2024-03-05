«يا ويله اللي هيعترض».. إبراهيم فايق يتحدث عن حكم مباراة نهائي كأس مصر

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على اختيار الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر تطبيق “X”: “اللي هيعترض؛ هيلعب بيه مجموعتين بنش، وواحدة باي”.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.