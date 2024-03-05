عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

كولر
كولر

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله، ضرورة خضوع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، المنضم لصفوف «الأحمر» في يناير، إلى فحوصات طبية عضلية شاملة، للكشف عن أسباب إصابته المتكررة في العضلة الخلفية.

وسام ابو علي 

اصابة وسام أبو علي؟

واكدت مصادر أن كولر طلب من "جاب الله" خضوع اللاعب للأشعة والفحوصات، وتشكيل كونسلتو طبي بمساعدة أطباء من أوروبا، للوقوف على أسباب إصابة وسام أبو علي.

حقيقة إصابة وسام أبو علي بشكل مزمن

من جانبه، نفى أحمد جاب الله في حديثه مع المدير الفني، تماما، معاناة وسام أبو علي من إصابة مزمنة، مشيرا إلى أن الحماس الكبير للاعب ورغبته في سرعة المشاركة وراء تجدد إصابته في العضلة الخلفية.

ووضع الجهاز الطبي في الأهلي، برنامجا تأهيليا مكثفا لوسام أبو علي، من أجل إلحاقه بلقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك، على أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف، بعد لقاء نهائي الكأس، للتعافي بشكل سليم بعد خضوعه لفحوصات طبية.

صحف الإمارات.. برنامج "نافس" يحقق إنجازات كبيرة في تعزيز مستهدفات التوطين.. حاكم دبي يطلق حملة "وقف الأم" بمليار درهم

خفر السواحل الصيني يعلن اتخاذ إجراءات ضد السفن الفلبينية المتسللة في البحر الجنوبي

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في تمام السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأول بارك بالسعودية، في نهائي كأس مصر.

وسام ابو علي 

وصول بعثة الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، باستاد الأول بارك في مدينة الرياض.

ويرافق بعثة الزمالك كل من: حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر، نائب الرئيس، رئيس البعثة، وحسام المندوه، أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي، أعضاء مجلس الإدارة.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

وسام أبو علي اصابة وسام أبو علي حقيقة إصابة وسام أبو علي بشكل مزمن موعد مباراة الاهلي والزمالك وصول بعثة الزمالك قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

هتدفع مليون جنيه.. مفاجأة في سوق الدولار السوداء

موضوعات متعلقة

استكمال إنجازات الجامعات الأهلية وزيادة المقبولين ضمن خطة تطوير 2024- 2030| تفاصيل

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

الجمباز فى 2023|سيطرة إفريقية وميداليات عالمية..تنظيم البطولات الدولية والقارية وعودة الطيور المهاجرة

وزارة البيئة تدعم الاستدامة في منشآت الرعاية الصحية ومؤتمر المناخ

منشآت الرعاية الصحية مستدامة خضراء | إنجازات وزارة البيئة في 9 سنوات

ترشيحاتنا

سد النهضة.. خبير يكشف تفاصيل جديدة عن إجمالي التخزين

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

هل يجوز للابن قضاء الصيام عن والديه المتوفيين.. أمين الإفتاء يوضح

أخبار التوك شو| انهيار دولار السوق السوداء.. ومفاجأة في أسعار فئات عدد من السيارات

اعترافات قاتلة الجنرال اليمني: اتفقنا على إقامة علاقة بـ 4 آلاف جنيه

البترول: انتشار رائحة غاز غدا في مصر الجديدة لملء الخزان الرئيسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

اكتشاف أثقل ثقب أسود في الفضاء.. لن تصدق كم وزنه؟

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

انتقام جماعي.. ركاب حافلة يبرحون اللصوص ضربًا

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ