قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله، ضرورة خضوع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، المنضم لصفوف «الأحمر» في يناير، إلى فحوصات طبية عضلية شاملة، للكشف عن أسباب إصابته المتكررة في العضلة الخلفية.

وسام ابو علي

اصابة وسام أبو علي؟

واكدت مصادر أن كولر طلب من "جاب الله" خضوع اللاعب للأشعة والفحوصات، وتشكيل كونسلتو طبي بمساعدة أطباء من أوروبا، للوقوف على أسباب إصابة وسام أبو علي.

حقيقة إصابة وسام أبو علي بشكل مزمن

من جانبه، نفى أحمد جاب الله في حديثه مع المدير الفني، تماما، معاناة وسام أبو علي من إصابة مزمنة، مشيرا إلى أن الحماس الكبير للاعب ورغبته في سرعة المشاركة وراء تجدد إصابته في العضلة الخلفية.

ووضع الجهاز الطبي في الأهلي، برنامجا تأهيليا مكثفا لوسام أبو علي، من أجل إلحاقه بلقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك، على أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف، بعد لقاء نهائي الكأس، للتعافي بشكل سليم بعد خضوعه لفحوصات طبية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في تمام السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأول بارك بالسعودية، في نهائي كأس مصر.

وسام ابو علي

وصول بعثة الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، باستاد الأول بارك في مدينة الرياض.

ويرافق بعثة الزمالك كل من: حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر، نائب الرئيس، رئيس البعثة، وحسام المندوه، أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي، أعضاء مجلس الإدارة.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.