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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة سفينة حاويات أمريكية في خليج عدن بصاروخ باليستي

ارشيفي
ارشيفي

أطلقت جماعة الحوثي اليمنية صاروخين باليستيين على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 في خليج عدن حيث أصاب أحدهما السفينة مما تسبب في وقوع “أضرار” بها .

ووفق البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية ، اليوم الثلاثاء، أن “التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، ولم تطلب السفينة المساعدة وواصلت طريقها”.

وقال البيان : الحوثيون أطلقوا أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خليج عدن على سفينة حاويات مملوكة لجهة سويسرية وترفع علم ليبيريا. 

وختم البيان قائلا : “لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات في سفن شحن أو سفن تابعة لسلاح البحرية الأميركي”

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