إصابة سفينة حاويات أمريكية في خليج عدن بصاروخ باليستي

أطلقت جماعة الحوثي اليمنية صاروخين باليستيين على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 في خليج عدن حيث أصاب أحدهما السفينة مما تسبب في وقوع “أضرار” بها .

ووفق البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية ، اليوم الثلاثاء، أن “التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، ولم تطلب السفينة المساعدة وواصلت طريقها”.

وقال البيان : الحوثيون أطلقوا أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خليج عدن على سفينة حاويات مملوكة لجهة سويسرية وترفع علم ليبيريا.

وختم البيان قائلا : “لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات في سفن شحن أو سفن تابعة لسلاح البحرية الأميركي”