أستاذ علاقات دولية: القاهرة تُعد الرئة الرئيسية لإنفاذ المساعدات إلى غزة| فيديو

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القاهرة تلعب دورًا كبيرًا في ضرورة إنفاذ المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك تعنت إسرائيلي منذ اللحظة الأولى في سبيل تحقيق مخططها وهو التهجير القسري لأهالي شمال قطاع غزة.



الرئة الرئيسية لإنفاذ المساعدات

وأضاف “فارس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية قامت باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، حيث قامت بعمليات إنزال جوي للمساعدات، لافتًا إلى أن القاهرة تبذل جهودًا في كافة المحاور والاتجاهات.



وأشار الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية إلى أن القاهرة هي بمثابة الرئة الرئيسية لإنفاذ المساعدات وأن يتنفس قطاع غزة من خلال معبر رفح، متابعًا أن هناك إشادات دولية واسعة لما تقوم به مصر في القضية الفلسطينية وكانت أخرها إشادة دولة هولندا بأن مصر تقوم بأدوار مركبة لحل القضية الفلسطينية.