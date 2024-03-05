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رئيس التحرير
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بمقدم 28 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة|متاحة في 14 مدينة

شقق الإسكان
شقق الإسكان

شقق الإسكان الجديدة، تجد رواجا كبيرا عند المواطنين، والراغبين في الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب، ليكشف صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مفاجأة سارة لملايين المصريين في كافة المحافظات.

الطرح الجديد لشقق الإسكان 

وفي هذا الصدد، كشف صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مفاجأة سارة لملايين المصريين في كافة المحافظات بشأن الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين الإعلان 18 لمحدودي الدخل، مؤكدًا أنه سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

وعن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين، كشفت مصادر بوزارة الإسكان- خلال مصادر لها، أنه جاري الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين 2024، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

وبحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس، خلال حوار ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، مع الإعلامية منى العمدة عبر فضائية «النهار»، إن هذا الطرح يضم الآلاف الوحدات السكنية لـ محدودي الدخل، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

وتتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، ستتراوح بين 75 و90 مترًا، أما عن أسعار شقق سكن لكل المصريين 2024 ستتراوح بين 350 ألف و500 ألف جنيه، موضحًا أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

أماكن وأسعار الإعلان الجديد

وسوف يتم طرح  شقق سكن لكل المصريين 5، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وبمدينة 15 مايو، وبمدينة العبور الجديدة، ومدينة بدر، وبمدينة حدائق العاصمة، ومدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة الفيوم الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة.

وعن أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 350 ألف جنيه و 500 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة، ليكون مقدم حجز الوحدة السكنية في شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه، والقسط يختلف حسب الدخل وعمر الشخص الذي يحصل على الشقة، ويبدأ من 1100 جنيه تقريبا ويصل إلى 2500 جنيه.

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ويتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام، ومدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة حتى 30 سنة كأقصى مدة، وسعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقق شقق سكن لكل المصريين 5 لا يتعدى 3%.  

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وسوف نرصد لكم الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، والتي جاءت كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2- كذلك تقديم قسيمة الزواج.

3- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

4- كما تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

5- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك..

6- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

7- كما يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

كما نرصد لكم شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5، والتي جاءت كالتالي:

1- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.

2- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

3- ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

4- كذلك من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

5- ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5، تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.

6- ومن ضمن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل. 

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