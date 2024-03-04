بمقدم 40 ألف جنيه|مساحات وأسعار وحدات سكن مصر الجديدة.. وهذه مواعيد التسليم

طرح شقق سكن مصر.. يترقب المواطنون موعد طرح شقق مشروع "سكن مصر" في عدد من المدن الجديدة، شرق وغرب القاهرة وفي بعض مدن الصعيد والدلتا، خلال الأيام المقبلة.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

أسعار ومساحات الطرح الجديد لسكن مصر

وتقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدراسة وتحديد الأسعار النهائية للوحدات المقرر طرحها بالإعلان الجديد لمشروع "سكن مصر"، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا بمقدار 20% مقارنة بالطرح الأخير.

ومن المقرر أن تتراوح مساحات شقق مشروع "سكن مصر" المقرر طرحها بالإعلان الجديد، بين 100 و120 مترًا مربعًا، كما أنه من المقرر أن تتراوح أسعار الشقق بين 600 و900 ألف جنيهًا للوحدات المتنوعة.