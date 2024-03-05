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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة دينية بعنوان "الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وفضائله"

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان " الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وفضائله للتقرب الي الله بالأعمال والعبادات " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ سعيد عبد الدايم عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها فضل شهر رمضان عند الله تعالى وكيفية الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل بترك الذنوب والتوبة عن المعاصي والرجوع إلى الله وكيفيه التقرب إليه سبحانه وتعالي بالأعمال والعبادات والصبر على الطاعات والإكثار من الصدقات وصله الارحام وأهمية تطهير القلوب من الكراهية والحقد والمشاحنات والحرص على أن نكون من أهل القرآن ويوضح أيضا أحكام الصيام وثوابه العظيم عند الله تعالي.

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