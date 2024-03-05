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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرتبات مجزية.. فرص عمل لا تعوض للشباب

فرص عمل
فرص عمل

تسعي الحكومة وزارتها المختلفة والهيئات التابعة لها من توفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وعليه جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة بالاعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

ملتقى توظيف للشباب


وتأتي ملتقيات التوظيف نتاج للتعاون بين محافظة الجيزة وبين الشركات الخاصة حيث  تسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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فرص عمل محافظة الجيزة 


فرص عمل جديدة أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزةعبر صفحته الرسمية، وذلك من خلال ملتقى توظيفي يوم الخميس المقبل الموافق 7 من شهر مارس الجاري 2024 في العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا لتوظيف أكبر عدد من الشباب بإحدى سلاسل المطاعم الكبرى.


تتوافر   فرص عمل لشباب الخريجين من خلال الملتقى التوظيفي الذي ينظمه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة اليوم بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني بحضور مسؤول الموارد البشرية بمطاعم وجبات سريعة شهيرة.

تخصصات فرص عمل محافظة الجيزة

وكشفت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024 للعمل ك «عضو فريق ».

الشروط وظائف ملتقى الجيزة 2024


وهناك مجموعة من الشروط التي حددتها محافظة الجيزة عبر المنشور، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الملتقى كالتالي:

- يشترط الحصول علي مؤهل من إعدادية

- يشترط أن يكون السن من 18 إلى 35 عاما

- مدة العمل: 9 ساعات

- التقديم متوفر للذكور فقط

- يشترط وجود موقف من التجنيد

مميزات فرص عمل الجيزة

- يحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة علي تأمين طبي واجتماعي

- الحصول علي مرتبات مجزية : راتب + إضافي + حوافزشهرية وبدل مواصلات

- مقر العمل: أماكن العمل بالقرب من محل السكن

- توفير وسائل مواصلات: باصات لفروع التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد

طرق تقديم طلبات وظائف الملتقى التوظيفي

 بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة
ويمكن للشباب الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة والتي أعلنها الجهاز خلال الملتقى التوظيفي بمطاعم الوجبات، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 يوم الخميس 7 من شهر مارس الجاري 2024، بدءا من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا بميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني .

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