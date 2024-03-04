1328 وظيفة خالية| قدم الآن في فرص عمل بـ 4 جهات حكومية.. رابط التسجيل

زف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشرى سارة لحملة المؤهلات العليا في المحافظات، معلنًا عن توافر 1328 وظيفة خالية في 4 جهات حكومية تتضمن التربية والتعليم، والأوقاف، والشهر العقاري والتوثيق، ووزارة النقل، إذ بدأ التقديم لهذه الوظائف اليوم الجمعة الموافق 1 مارس ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري، موضحةً تفاصيل وكيفية التقديم.

1328 وظيفة خالية

1328 وظيفة خالية

وفي السطور التالية، يستعرض لكم موقع “صدى البلد”، تفاصيل 1328 وظيفة خالية في 4 جهات حكومية، وكيفية التقديم لـ الوظائف الحكومية، وآخر موعد للتقديم، فضلًا عن رابط بوابة الوظائف الحكومية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف الأوقاف بالتفصيل، إذ تتضمن توافر 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس في موازنة وزارة الأوقاف 2024، والمديريات التابعة لها في جميع المحافظات.

ويجرى التقدم لتلك الوظائف من خلال رابط تقديم وظائف الأوقاف 2024 سيكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ%3d%3d

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل آخر أخبار مسابقة الشهر العقاري اليوم، إذ تتوافر نحو 300 وظيفة في مصلحة الشهر العقاري التوثيق التابعة لوزارة العدل، حيث جاء رابط تقديم وظائف الشهر العقاري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ%3d%3d

وتضمنت وظائف وزارة العدل 2024 في مصلحة الشهر العقاري، 250 وظيفة باحث قانون ثالث، بالإضافة إلى 50 مهندس في تخصصات الكهرباء، والمساحة، والمدني، والإتصالات، والإلكترونيات، والحاسبات.

وخصصت وزارة العدل، كافة الخدمات والمعلومات للمواطنين عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الشهر العقاري وذلك عبر بوابة الخدمات الحكومية من خلال الرابط التالي: https://rern.gov.eg/

وفيما يخص وظائف وزارة النقل 2024، فإنّ الهيئة العامة للنقل النهري كشفت وجود 28 وظيفة خالية، منهم 24 وظيفة مهندس بناء سفن بالإضافة إلى 4 وظائف أخصائي حاسب آلي. ويأتي رابط وظائف وزارة النقل 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وبحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنّ التقديم يبدأ اليوم الجمعة 1 مارس 2024، ويستمر حتى يوم السبت 16 من نفس الشهر، بعدها يتم غلق باب التقديم في كافة الوظائف بالجهات الحكومية الأربعة.