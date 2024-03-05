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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء أرمينيا: تطور ديناميكي فى السياحة والاستثمار مع مصر

صدى البلد

قال رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، بمؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية: “بعد زيارتكم إلى أرمينيا، من الملحوظ اهتمام المستثمرين المصريين فى أرمينيا بالتعرف على فرص الاستثمار فى بلدنا، وفى إطار زيارتي لمصر سنناقش مع الرئيس السيسي تلك الموضوعات”.

وأضاف رئيس وزراء جمهورية أرمينيا: “هناك تطور ديناميكي فى مجال السياحة بين البلدين، وعدد السياح الأرمنيين مصر يزداد”.

وأكد أنه خلال عامين هناك أهمية وزيارات متبادلة بين البلدين على أعلى مستوى، معقبا: “أتمنى المزيد من النجاح بين بلدينا”.

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