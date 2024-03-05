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توقعات اسعار الذهب الفترة القادمة

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

نورهان عادل مذيعة
نورهان عادل مذيعة صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا؛ 

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شهدت  أسعار الذهب حالة من الاستقرار في محلات الصاغة المصرية، في بداية تعاملات اليوم  بعد أن سجل سعر عيار 21 والجنيه الذهب، ارتفاعا طفيفا في آخر تعاملات مساء أمس الإثنين.
وجاء استقرار أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في السوق السوداء، وارتفاع أسعار الذهب عالميًا في البورصة.
وسجل سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم 3165.7 جنيهًا للبيع، و 3120 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأغلى في الصاغة.
واستقر عيار 21 اليوم عند 2770 جنيها للبيع، وسجل 2730 جنيهًا للشراء، وهو أكثر أعيرة الذهب تداولًا في محافظات الصعيد.
ويباع جرام عيار 18 اليوم بسعر 2374.2 جنيهًا، مقابل 2340 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا في محلات القاهرة والوجه البحري.
بينما سجل سعر الذهب عيار 14،،، 1851 جنيها للبيع، 1825 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأقل انتشارًا .
واستقر سعر الجنيه الذهب عيار ٢١، ليسجل 22160 جنيه للبيع، مقابل 21840 جنيه للشراء.
ويأتي سعر الجنيه الذهب متراجعا بنحو عشرة آلاف جنيه عن أعلى سعر وصل له خلال فترة الارتفاع الجنوني التي شهدتها أسعار الذهب في الشهور الماضية ليتراجع من ٣٢ ألف جنيه إلى ٢٢ ألف جنيه.
عالميا .. ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات البورصات العالمية بالدولار، لتسجل أونصة الذهب الآن 2116 دولارًا للبيع، و 2115 دولارًا في حالة الشراء.

وأكد خبراء الاقتصاد أن الارتفاع الطفيف الذي حدث في أسعار الذهب أمس كان بسبب تأثره بالارتفاع الغير مسبوق في اسعار الذهب عالميا.
حيث ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي أمس الاثنين مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، ليخترق المستوى 2100 دولار للأونصة وسط تغير في توقعات الأسواق بالنسبة لمسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وتأثر سعر الذهب في مصر بموجة الزيادة العالمية بارتفاع الجرام بمقدار ما بين 150 الى 200 جنيه ليصعد عيار 14 من 1620 جنيها إلى 1820 جنيها مساء أمس.

ويتساءل الجميع عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وأجاب عن ذلك الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، التي أكدت أن هذه الفترة تشهد تراجع في الطلب على شراء الذهب رغم انخفاضه بسبب توقع البعض انخفاض اكثر للذهب خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تراجع سعر الدولار، الى جانب أن اقبال المواطنين على شراء الذهب في الفترة الماضية كان باعتباره الملاذ الآن ولكن ما وصلنا إليه في الاقتصاد مؤخرًا بث الطمأنينة والأريحية في نفس المواطنين وتراجعت حركة الشراء.
وقالت الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية انها تتوقع مزيد من الاستقرار والهدوء في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأن تكون النسبة الشرائية للذهب أفضل.

ومن الذهب ننتقل للدولار الذي يواصل استقراره في البنوك الرسمية أمام الجنيه المصري.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.959 جنيها للشراء، و 30.83 جنيها للبيع.
وجاء سعر الدولار في أكبر بنكين حكومببن وهما بنك مصر والبنك الاهلي، 30.85 جنيها للشراء، و 30.75 جنيها للبيع.

وبعد موجة من الانخفاض والهبوط لسعر الدولار في السوق الموازية استقر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ليتراوح  40-41 جنيها، متراجعا من نحو 63 جنيها يوم الخميس قبل الماضي، ونحو 71-73 كأعلى سعر وصل له سابقا.
وجاء انهيار سعر الدولار نتيجة جهود الدولة في جذب الاستثمار وإتمام صفقة رأس الحكمة التي تغذي البنك المركزي بنحو 35 مليار دولاركاملة ، مع اعلان أخبار جديدة بشأن قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن إعلان وصول دفعتين من أموال مشروع رأس الحكمة على دفعتين أخرها الجمعة الماضي ودخولها البنك المركزي.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا أن المشروع يتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع. 
من جهة أخرى علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة، وقال انه من المتوقع أن ينخفض الدولار في السوق السوداء لـ 40 جنيها وهذا الأمر سينعكس على أسعار الذهب أيضا.

نورهان عادل أسعار الذهب والدولار الذهب الدولار

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