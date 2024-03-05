مصرع شخصين في حادث تصادم طائرتين بالعاصمة الكينية نيروبي

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في حادث تحطم طائرة تدريب وطائرة ركاب في العاصمة الكينية نيروبي، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

وقالت هيئة الطيران المدني الكينية، في بيان، إن الحادث وقع الساعة 10:05 بالتوقيت المحلي (07:05 بتوقيت جرينتش) بين طائرة تابعة لمدرسة طيران وطائرة ركاب من طراز سافير لينك.

وقالت شركة الطيران المحلية سفاري لينك إن الركاب على متن طائرتها المتجهة إلى منتجع دياني الساحلي لم يصابوا بأذى.

وقال أدامسون بونجي، قائد شرطة مقاطعة نيروبي، لـ"رويترز": “أستطيع أن أؤكد أن طالبا ومدربا (على متن طائرة التدريب) لقيا حتفهما خلال الحادث دون تقديم المزيد من التفاصيل”.