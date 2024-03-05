مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك اليوم، الثلاثاء، بقيادة الحاخام يهودا جليك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أن قطعان المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، موضحة أنهم قاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

بدوره، حث المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الفلسطينيين، على ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وخاصة في شهر رمضان، في ظل الاقتحامات الإسرائيلية له، والتهديدات المتواصلة بالاعتداء عليه وتدنيسه.