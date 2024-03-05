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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمس أجزاء حساسة من جسدها.. مصفف شعر يتحـ.رش بموظفة في كوافير بالطالبية

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مصفف شعر المتهم بالتحرش بموظفة داخل محل كوافير بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

 

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من موظفة تفيد بأنها أثناء تواجدها داخل محل كوافير داخل مول شهير بدائرة القسم، قام مصفف شعر بالتحرش بها ولامس أجزاء حساسة من جسدها وقام بأفعال مشينة أمامها.

 

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وبفحص كاميرات المراقبة تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التحرش موظفة كوافير الطالبية الجيزة

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