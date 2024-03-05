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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعترافات قاصر في قضية المسئول اليمني: أم محمد كانت بتوديني للرجالة بـ500 جنيه

المتهمات في قضية
المتهمات في قضية مقتل الجنرال اليمني

مفاجآت عديدة كشفتها تحقيقات النيابة العامة في جريمة مقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، حيث تضمنت قصة حياة المتهمة سهير عبدالحليم 16 عاما، التي كانت تعمل في الدعارة برفقة شقيقتها من الأم ثم تركت العمل بعد زواجها عرفيا من المتهم في القضية عبدالرحمن.

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متهمة بقتل الجنرال اليمني تكشف قصة حياتها

قالت المتهمة سهير عبدالحليم في إعترافاتها خلال تحقيقات قضية مقتل الجنرال اليمني، أنا عندي 16 سنة وأبويا وأمي منفصلين من 2016 وأبويا قاعد في المنيب في الجيزة وأمي في البساتين في القاهرة، وأنا بقعد هنا شوية وهنا شوية، وأمي كانت بتبيع مناديل وأبويا خراط وأنا مش بشتغل، وعندي أختين من الأم وأخ من الأب، وأبويا اتجوز مرتين بس أمي اتجوزت كتير.

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وتابعت المتهمة سهير في تحقيقات قضية الجنرال اليمني، أنا طلعت من سنة أولى ابتدائي ومكملتش تعليمي، واتجوزت عرفي من المتهم عبدالرحمن عشان مبلغتش السن ومعنديش منه أطفال، وفي عقد جواز عرفي رسمي مع خالي الأصل وأم عبدالرحمن الأصل بردو، وكنا مستنين أكمل 18 سنة عشان نطلع عقد رسمي.

وأكملت المتهمة سهير في تحقيقات قضية الجنرال اليمني، عبدالرحمن أقام معايا علاقة أزواج كاملة وهو شغال على توك توك وقاعدين في أوضة في بيت أبويا، وكل الناس عارفة بالجوازة دي، وأنا كنت بطلع مع إسراء اختي أروح بيوت عشان أعمل علاقة مع الرجالة مقابل فلوس وكنا بنقسمها مع الست اللي بعتانا والكلام ده كان قبل ما اتجوز، وساعات كنا بنروح سوا أو اروح لوحدي، واللي كانت مشغلانة اسمها ام محمد وكنا بناخد 1000 جنيه احنا 500 وهي تاخد 500، ومش فاكرة أنا مارست العلاقات دي كام مرة ولا أعرف الرجالة دي.

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وأضافت المتهمة سهير خلال إعترافاتها في قضية مقتل الجنرال اليمني، الرجال اللي كنت بروح لهم كانوا بيعملوا معايا علاقات كاملة كالأزواج، وأنا كنت مخطوبة قبل ما اشتغل في السكة دي لواحد اسمه علي وعملت معاه علاقة كاملة نتج عنها فض الغشاء، ولما إسراء قالتلي في طالعة وهنطلع بمصلحة قولت لها معاكي، ولما روحنا تحت بيت الجنرال اليمني اشترينا سجاير من الكشك وكلمناه يفتح لنا الباب.

واختتمت سهير في اعترافاتها بالقول قعدنا معاه ورقص معايا وقعدنا نضحك وبعدها شربنا ويسكي وإسراء جابت إزازة خمرة وكانت بتعمل نفسها بتشربها وأنا كان معايا سيجارة حشيش بتاعت إسراء بس هي مشربتهاش عشان مكنش معانا ورق بفرة، وبعدها حصلت الجريمة.

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