شرطي قام بدور الجنرال اليمني.. 7 مشاهد من محاكاة جريمة بولاق.. خاص

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، عن 7 مشاهد في تمثيل الجريمة حيث اصطحبت النيابة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة، وتم الإستعانة بـ أمين شرطة لتمثيل دور المجني عليه.

7 مشاهد من محاكاة تمثيل جريمة مقتل الجنرال اليمني

وتبين من تحقيقات النيابة في قضية مقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، انتقال ممثل النيابة العامة برفقة المتهمين رمضان بليدي وعبدالرحمن أشرف وإسراء صابر وسهير عبدالحليم وتم التقابل مع العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الغرب «مجري التحريات»، والقائم بضبط المتهمين، وضباط وأفراد وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور، ورئيس قسم الأدلة الجنائية، حيث تم انتداب أمين شرطة لتمثيل دور المجني عليه، وجاءت أقوال المتهمين ومحاكاتهم للجريمة مطابقة مع التحقيقات.

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المشهد الأول

وتضمن المشهد الأول في تمثيل الجريمة، قيام المجني عليه «أمين الشرطة» القائم بتمثيل دور الجنرال اليمني بالتقابل مع المتهمتادين إسراء صابر وسهير عبدالحليم بمدخل العقار محل سكنه - مسرح الجريمة - مرشدا إياهما للمصعد ليصعدوا رفقته إلى الشقة محل سكنه بالدور الثاني عشر مسرح الواقعة.

المتهمين بسرقة الجنرال اليمني

المشهد الثاني

المشهد الثاني في تمثيل جريمة قتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، تضمن انتقال المتهمان رمضان محمد وعبدالرحمن أشرف إلى المقهى الكائن بشارع الاربعين بولاق الدكرور، والمحيط بالعقار محل سكن المجني عليه، وانتظارهما لإشارة بدء تنفيذ مخططهما لارتكاب الواقعة من المتهمة إسراء صابر حيث تبين أن المقهى يحمل لافتة - ركن المماليك - ويبعد عن العقار 50 مترا تقريبا، وجلس المتهمان بإحدى المنضدات على يسار المقهى ثم وردت مكالمة للمتهم رمضان من هاتف إسراء لاستدعائه وتوجه برفقة المتهم عبدالرحمن إلى العقار للتقابل معها بمدخله.

المشهد الثالث

وتضمن المشهد الثالث في تمثيل جريمة مقتل الجنرال اليمني، قيام المتهمتين إسراء صابر وسهير عبدالحليم بالجلوس مع المجني عليه بصالة الشقة محل الواقعة وقيامهما بمغافلته ودس ما أحرزاه من مادة مخدرة بالمشروب الخاص بالمجني عليه لتخديره تمهيدا لاستدعاء المتهمان رمضان وعبدالرحمن للصعود إلى الشقة محل إقامة المجني عليه لاستكمال مخططهم الاجرامي السابق اتفاقهم عليه، واستتبعت المتهمة إسراء بالدلوف للمطبخ حيث قامت بالاتصال بالمتهم رمضان لابلاغه بالتحرك برفقة عبدالرحمن لمقابلتها في مدخل العقار محل سكن المجني عليه.

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المشهد الرابع

كان أثناء قيام المتهمة إسراء صابر بالنزول إلى مدخل العقار للتقابل مع المتهمان رمضان بليدي وعبدالرحمن أشرف وذلك لاصطحابهما من مدخل العقار وارشادهما إلى المصعد ومنه إلى الشقة محل إقامة المجني عليه محل الواقعة.

المتهمين بقتل الجنرال اليمني

المشهد الخامس

وتضمن المشهد الخامس قيام المتهمين الأربعة بمحاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابهم واقعة قتل الجنرال اليمني، وكيفية قيامهم بالتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وكيفية توثيقه وتكميمه لشل حركته ومنعه من الاستغاثة وكيفية حصر ملابسه عن الجزء السفلي من جسده كما قاموا بتمثيل محاكاة لعملية السرقة، وارشدت المتهمة سهير عن كيس بلاستيكي صغير شفاف اللون يحوز مسحوق ابيض اللون خبأته بين طيات احد ملابس المجني عليه في الحمام وتم التحفظ عليه.

المشهد السادس

المشهد السادس في جريمة مقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، كان أثناء قيام المتهم رمضان محمد بليدي بالخروج من العقار محل الواقعة لتجهيز السيارة المسروقة من المجني عليه لهروبهم جميعا من محل الواقعة.

الجنرال اليمني اللواء حين العبيدي

المشهد السابع

أما المشهد السابع كان أثناء قيام المتهمين عبدالرحمن أشرف وإسراء صابر وسهير عبدالحليم بالخروج من العقار محل الواقعة حاملين معهم حقيبتي سفر تحوى المنقولات المسروقة والمملوكة للمجني عليه للهروب من محل الواقعة.