اعترافات قاتلة الجنرال اليمني: اتفقنا على إقامة علاقة بـ 4 آلاف جنيه

مفاجآت عديدة في اعترافات المتهمة الرئيسية بقضية مقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، حيث قررت المتهمة إسراء صابر أنها تعمل في الأعمال المنافية للآداب منذ فترة، وتوقفت عنها بعد زواجها عرفيا من المتهم الثاني ثم فكرت في العودة لها بسبب ظروفهم المالية.

اعترافات المتهمة بقتل الجنرال اليمني: أنا فتاة ليل

وقالت المتهمة إسراء صابر بقضية مقتل الجنرال اليمني، إنها كانت تعمل في الأعمال المنافية للآداب وتتعرف على الرجال لإقامة علاقات معهم بمقابل مادي وبعدها تعرفت على رمضان بليدي خلال عملها في ذلك المجال ونشبت بينهم علاقة عاطفية واتفقا على الزواج، وبالفعل تزوجت منه عرفيا وأقامت معه في الفيوم قرابة شهرين ثم قررت العودة للقاهرة وعرفته على أهلها وأخبرهم بأنهما تزوجا عرفيا.

وتابعت المتهمة في إعترافاتها بقضية مقتل الجنرال اليمني، رمضان خد شقة في إمبابة وفضلنا عايشين فيها 4 شهور وكانت حالتنا المادية ماشية لان هو كان شغال مع جوز أمي في فرش العربيات وبعدها بدأت تزنق معانا واقترحت عليه أرجع اشتغل تاني في شغلانتي نعمل مصلحة نمشي بيها حالنا، ووافق رمضان ساعتها واتفقنا إني هنزل ولو لقيت اي زبون هركب معاه اقعد معاه في العربية شوية أو اروح معاه الشقة ورمضان يديني منوم يكون معايا بحيث إني أكون سهيت الزبون وخدرته وييجي رمضان يسرق اللي معاه، وفعلا نزلت اشتغل.

وتابعت المتهمة في قضية مقتل الجنرال اليمني، نزلت ألف في الشوارع بتاعت المعادي والمنيل بس محدش وقفني وبعدها اتعرفت على الخليجي وأنا بتمشى على الكورنيش وركبت معاه وقعد يتكلم وفهمت من لهجته أنه مش مصري وطلب مني إننا نعمل علاقة وأنه هيديني 4 آلاف جنيه وأنا قولت له ماشي يلا نروح الشقة وقالي ساعتها خليها بكرة أنا رايح مشوار ولما بصيت في العربية لقيت معاه هدايا كير ففهمت إنه غني، وقولت نطلع بأي مصلحة.

واستكملت المتهمة في تحقيقات قضية الجنرال اليمني، لما روحت حكيت لرمضان على اللي حصل واتفقنا نطلع بأي مصلحة لأن الراجل غني ومتريش ومش هيعرف يعمل حاجة معانا، وجاتلي رسالة إنه حاول يكلمني روحت كلمته قالي أنه عايزني أروح له أنا وبنتين كمان عشان نعمل علاقة معاه هو وواحد صاحبه وانه هيدينا فلوس كتير، وأنا قولت له أنا معرفش غير أختي وبس، قالي ابعتي صورتها روحت بعت صورتها قالي تعالوا انتوا الاتنين، وبعت لي لوكيشن وأنا روحت قولت لرمضان على اللي حصل، وقالي إنتي روحي انتي وأختك واحدة تشاغله والتانية تحط المنوم لغاية ما ينام وبعدها نطلع نسرق الشقة، وروحنا أنا ورمضان لـ سهير وقولنا لهم على الموضوع والخطة اللي عملناها.

وأكملت المتهمة في مقتل الجنرال اليمني، نزلت أنا وسهير وركبنا تاكسي وروحنا على البيت، ولما كلمناه قال خليها يوم تاني لأن صاحبي اللي معايا مشي، راحت سهير قالت له يعني أنت تجيبنا المسافة دي وترجع في كلامك؟ راح قالها خلاص تعالوا اطلعوا، ولما روحنا نزل فتح لنا العمارة وطلعنا، وهو ساعتها كان حاطط إزازة شكلها فيها خمرة وبدأ يصب لنا ويشرب وقعدنا نرقص شوية وبعدها دخل أوضة النوم روحت حطيت له منوم في الكوباية ورجع شربها وبدأ يدروخ وبعدها رمضان كلمني قالي انزلي افتحي عشان نخلص الموضوع ونمشي.

رجعت للراجل اليمني وقولت له هنزل اشتري أكل وبفرة عشان معايا حشيش نلف سيجارتين، قالي اقعدي والصبح هجيبلك كل حاجة، وبعدها اداني 200 جنيه ومفاتيح الشقة وشفرة الأسانسير وروحت نزلت وطلعنا على الشقة وأول ما دخلت الشقة رمضان وعبدالرحمن دخلوا ورايا، وقفلت علينا بالمفتاح، ونفذنا الجريمة.