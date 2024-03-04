عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة بـ6 أكتوبر

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق محدود نشب داخل غرفة الكمبيوتر بإحدي المدارس بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

 

txt

جريمة أخلاقية تحت تهديد السلاح | تحقيق عاجل في اقتحام منزل سيدة بالواحات

txt

قبل الحكم عليه .. اعترافات صادمة للمتهم في وفاة أشرف عبد الغفور

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وبالفحص تبين أن الحريق نشب بغرفة الكمبيوتر نتيجة ماس كهربائي وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق مدرسة بـ6 أكتوبر قوات الحماية المدنية مديرية امن الجيزة محاصرة النيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

فضيحة إجرامية.. رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير يتاجر بالأعضاء البشرية |انفراد

اشترى لها حبوب غلة.. مفاجآت في شهادة سائق التاكسي بقضية طالبة العريش

موضوعات متعلقة

قبل الحكم عليه .. اعترافات صادمة للمتهم في وفاة أشرف عبد الغفور

جريمة أخلاقية تحت تهديد السلاح | تحقيق عاجل في اقتحام منزل سيدة بالواحات

14 مصابا في تصادم ملاكي وميكروباص على طريق أسيوط الغربي

اختفوا في اللوكيشن.. كواليس زيارة هنا الزاهد لقسم الشرطة بسب 3 ملايين جنيه

قتـ. لت عجوزا وأصابت ابنته.. سيارة نقل تطيح بملاكي بحدائق أكتوبر

الميكروباص اتقلب.. مصرع وإصابة 11 شخصًا بحادث مروع على الطريق السياحي بالهرم

قرار عاجل بشأن محاكمة شيرين في سب محمد الشاعر

بأماكن حساسة .. كلب يعقر سيدتين و3 صغار في الجيزة

ترشيحاتنا

وداعًا الأنبا بيسنتي.. رحلة عطاء وبناء في خدمة الكنيسة والوطن

3 رسائل مهمة باجتماع المعلمين العرب بالقاهرة.. الأولى تخص الرئيس السيسي

التعليم تعلن رسوم التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني

كيف نستعد لقدوم شهر رمضان؟ .. علماء بالأزهر يوضحون

السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة بـ6 أكتوبر

قبل الحكم عليه .. اعترافات صادمة للمتهم في وفاة أشرف عبد الغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بإطلالة جريئة على إنستجرام| شاهد

بسبب أمريكا .. طبيبة تفجر مفاجأة عن تناول الطماطم المجففة

المستريحة.. ليلي علوي بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

ليس للتدخين.. أوعية عمرها 1000 عام تكشف استخدامات التبغ قديمًا| تفاصيل

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ