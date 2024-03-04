جريمة أخلاقية تحت تهديد السلاح | تحقيق عاجل في اقتحام منزل سيدة بالواحات

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام سيدة لملثم باغتصـ.ابها تحت تهديد السلاح بعدما اقتحم منزلها وسرق مبلغ مالي في الواحات البحرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بالاعتداء جنسـ.ياً على سيدة وسرقتها داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

تلقي قسم شرطة الواحات البحرية بلاغاً من ربة منزل مفاده تعرضها للإعتداء الجنـ.سي من قبل ملثم وسرقة مبلغ مالي قدره 1000 جنيه من شقتها حال تواجدها بمفردها تحت تهديد السلاح، وبالإنتقال والفحص تبين صحة الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه، واقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف تفصيليا بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.