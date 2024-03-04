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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل الحكم عليه .. اعترافات صادمة للمتهم في وفاة أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

تصدر بعد قليل محكمة جنح أكتوبر حكمها على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان اشرف عبد الغفور عقب الاصطدام بسيارته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وتضمنت تحقيقات النيابة اعترافات تفصيلية للمتهم حول ملابسات الحادث حيث قال فور إلقاء القبض عليه: "والله ما كنت أقصد اتفاجئت بعربيته أمامي فصدمته”.

وقال المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور أمام جهات التحقيق: “أنا كنت عاوز ألحق النزلة لكن سيارة زنقت عليا، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي؛ فصدمتها دون قصد بسبب ظلمة الطريق، بعد محاولتي تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك”.

 

ووجهت النيابة للمتهم "مهند.أ" 33 سنة فنان تشكيلي تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ وقررت حبسه على ذمة التحقيقات واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها. 

 

واستند شعبان سعيد المحامي المدعي بالحق المدني في قضية مصرع الفنان اشرف عبد الغفور في مرافعته على شهادة فرد أمن بكومبوند مونتن فيو الذي وقع أمامه الحادث والذي روى تفاصيل الحادث قائلا: الراجل اللي سايق العربية الشيفروليه أنا شايفه وهو جاي من بعید وكان ماشي بسرعة عالية وكان بياخد غرز وكانت عربية الراجل اللي مات ماشية على مهلها على اليمين فالراجل اللي كان سايق العربية الشيفروليه كان عمال ياخد غرز وفي غرزة منهم اتفاجئ بالعربية البيجو وملحقش يتفاداها وخبط فيها وفضلت تلف في الطريق بقى. 

 

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وطالب سعيد بضم التقارير الفنية والفحص الفني لسيارة المجني عليه، وطالب إضافة التهمة للقيد والوصف وطلب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم تأسيسا على شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم كان يسير بسرعة 150 وبـ “ياخد غرز”وأشار إلى أن شاهد الواقعة أكد أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسرعة 60 وسيارته زحفت حوالي 50 مترا عن مكان الواقعة دليل على السرعة الجنونية.

 

وقالت أرملة الفنان أشرف عبد الغفور في التحقيقات: أنا كنت رايحة أنا وجوزي أشرف عبد الغفور - "الله يرحمه" كنا رايحين نزور بنتي ريهام، وكنا ماشين على طريق الدائري- عند كومبوند مونت فيو ومرة واحدة واحنا ماشين لقينا عربية خبطت في العربية بتاعتنا من ورا.

 

وأضاف أرملة الفنان أشرف عبد الغفور في التحقيقات: بعد كدة مرة واحدة اختل توازن العربية عشان اللى خبطنا كان جاي بسرعة جنونية وخبط فينا من ورا وساعتها مش فاكره أى حاجة تانى لأنى محستش بنفسي غير وأنا في المستشفى.

أشرف عبد الغفور مصرع أشرف عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور محكمة جنح أكتوبر طريق مصر الاسكندرية الصحراوي

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قبل الحكم عليه .. اعترافات صادمة للمتهم في وفاة أشرف عبد الغفور


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