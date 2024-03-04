تناوبوا انتهاك براءتها .. قرار عاجل بحق 4 ذئاب بشرية بالعمرانية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 4 أشخاص متهمين باستدراج طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وتناوب الاعتداء عليها جنسـ.يا داخل شقة سكنية في العمرانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لإثبات واقعة التعدي الجنـ.سي من عدمه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأربعة، استغلوا قيام الضحية بشراء مستلزمات للمنزل مستغلين حداثة عمرها، واستدرجوها وتوجهوا بها إلى شقة سكنية وتعدوا عليها جنـ.سيا وهتكوا عرضها.

وتلقت قوات أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل تفيد قيام مجهولين باستدراج طفلتها البالغة من العمر 12 عاما، داخل شقة سكنية والتعدي عليها جنـ.سيا بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة البلاغ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وتم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطهم، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.