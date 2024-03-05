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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

انفراد| متهمة بقضية كنيسة المرج: صاحبتي جوزتني زوجها وقعدنا في بيت واحد

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

اعترافات مفاجئة لمتهمة بقضية استهداف كنيسة المرج وأفراد شرطة محطة مترو المرج الجديدة وتفاصيل مثيرة، حيث أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، 14 متهمًا بينهم 8 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 510 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ «استهداف كنيسة المرج».

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نص اعترافات متهمة في قضية استهداف كنيسة المرج

ويستكمل موقع صدى البلد نشر نص اعترافات المتهمة سارة رأفت، من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية استهداف كنيسة المرج؛ حيث قررت المتهمة بأقوالها «في أواخر سنة 2021 عملت حجامة لبنت اسمها آية أحمد - متهمة معايا في القضية - وكان ساعتها معاها والدتها في بيتهم في العجوزة، وبعدها آية كانت بتكلمني كل شوية في التليفون تسألني عن حاجات تخسيس».

وقالت المتهمة في تحقيقات استهداف كنيسة المرج «بعد شهرين لقيت آية بتكلمني وتقولي أنا ارتحت ليكي جدا وأنها متزوجة من شخص اسمه عبدالناصر الجرزاوي وإنه انسان كويس جدا ومحترم وبيفكر يتجوز زوجة تانية، وانها شايفة أني مناسبة ليه وأنها هتكون مرتاحة معايا لان جوزها مش هيقدر يوفر سكن تاني وإن إحنا الاتنين هنعيش في بيت واحد، وانا فكرت في الموضوع وعملت استخارة وربنا يسر الموضوع من عنده رغم إن أهلي كانوا رافضين في البداية».

وتابعت المتهمة باستهداف كنيسة المرج «أهلى لما قعدوا مع عبدالناصر استريحوا ليه ووافقوا عليه وعلى اني اعيش معاه هو وآية في نفس البيت، وحصلت الرؤية الشرعية في بيت أهلي وأنا ارتحت ساعتها ليه بالرغم انه لما قعد معايا ومع أهلي قال انه كان محبوس في أحداث مسجد الفتح وكان واخد حكم 5 سنين وانه خرج بعفو رئاسي في 2018، واتجوزته في فبراير 2022 وربنا رزقنا بمولودة وهو انسان ملتزم وملتحي ومتدين وبيتقى الله في تعاملاته وبعد الجواز لما سألته عن القضية قالي انه نزل بس عشان سمع شيوخ بتقول انزلوا رغم انه بيكره الجماعة».

وأكملت المتهمة خلال تحقيقات قضية استهداف كنيسة المرج «جوزي كان انطوائي ومالوش أصحاب وعلى طول قاعد في البيت، ولاحظت انه مش بينزل يصلي في المسجد وطلبت منه ينزل أكتر من مرة لحد ما حصلت بينا مشكلة وقالي أنه مش بينزل لأنه حاسس اننا في زمن فتن وفي قول ان في زمن الفتن الأفضل أن الانسان ميصليش ورا حد، لكن انا مصدقتش وكنت حاسه أنها حجة عشان مينزلش، وبعدها اتقبض عليه من البيت، وانا كنت موجودة وآية عند والدتها في السادات وبعدها روحت عند أهلي وتاني يوم روحت لآية في السادات لأن الفترة دي كان في مشاكل بيني وبين أهلي بسبب السحر، وفضلت قاعدة عند آية لحد ما الشرطة جت البيت وقبضت علينا احنا الاتنين».

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