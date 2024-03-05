تفاصيل مشاركة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في أيام الشارقة المسرحية

أعرب المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن سعادته بالمشاركة بالدورة ال ٣٣ من مهرجان أيام الشارقة المسرحية واصفا إياه بأنه أحد الروافد الرئيسية لمخرجات الحركة المسرحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاهد أصيل على تقديم أسماء كثيرة كانت ولازالت تساهم في الحراك المسرحي سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة او المسرح العربي بشكل عام.

وكذلك أعرب عن سعادته بتوجيه الدعوة له و للدكتورة إنجي البستاوي مدير عام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وأوضح قائلا: رغم ضغط العمل والارتباطات سواء داخل مصر او خارجها؛ إلا أننا نحرص كل الحرص على مواكبة، ومتابعة هذا المهرجان الذي يعد بانوراما على شكل وتطور المسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة باماراتها المختلفة، ونتمنى أن تكون دورة موفقة ومزيد من التقدم والتطور للشقيقة العزيزة الإمارات العربية المتحدة في مجال المسرح والثقافة وتحديدا شارقة الفن والثقافة بقيادة الرجل العظيم حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الرئيس الأعلى الهيئة العربية للمسرح بيت المسرحيين العرب.

وتابع قائلا: كل الشكر والتقدير على هذا الحراك والشكر موصول لدائرة الثقافة بالشارقة وللاستاذ أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الشارقة ومدير مهرجان أيام الشارقة المسرحية .

كما أعرب الغرباوي عن حماسه وتشوقه لمتابعة ومواكبة العروض المسرحية لمخرجين متميزين، وأسماء لامعه في عالم الكتابة المسرحية منهم الكاتب الكبير اسماعيل عبد الله والكاتب محمد سعيد الظنحاني، ومن المخرجين محمد العامري وغيرهم من كبار المخرجين والمؤلفين.

كما أشار إلي أن تكريم الفنان القدير عبد الله راشد أحد مؤسسي الحركة المسرحية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد لافته طيبة وجميلة مشيرا إلي تكريمه ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في عام ٢٠٢٢ م موضحا أن تكريمه هذا العام في الدورة ال٣٣ من مهرجان أيام الشارقة المسرحية كشخصية محلية قدمت ثراء للحركة المسرحية هو تكريم لمسيرة متميزة لفنان قدير وكبير .

وذكر قائلا: نبارك له ونبارك هذا الاختيار الذي ينم على تقدير مستحق لفنان قدير قدم الكثير فهو أحد المؤسسين للمسرح في إمارة الفجيرة، وعلى مستوى الإمارات العربية المتحدة كما اننى سعيد بتقديم مقالة وورقة بحثية بعنوان " الفنان النبيل راشد بوراشد" وشهادة خاصة في الكتاب الذي سيصدر عن تكريمه والذي يضم عدد كبير من شهادات الفنانين في الوطن العربي، وهذا أقل ما يقدم لفنان كبير بحجم وقيمة الفنان عبد الله راشد.

وأضاف نبارك ايضا للفنانة القديرة فخرية خميس من سلطنة عمان الشقيقة، ونتمنى أن تكون دورة موفقة خاصة أن هناك برنامج متميز وثري سواء في العروض المسرحية أو الندوات الفكرية فالدورة ال٣٣ تكلل مسيرة التميز في المسرح الإماراتي والذي بالتأكيد يقدم حلقة وصل مهمة في تطوير المسرح العربى وهو ما نأمله في كل الأوطان العربية التي تربت وعشقت الفن والثقافة والمسرح.



يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي قد انتهى من دورته الثامنة التي حملت اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتورة انجي البستاوي برئاسة شرفه لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء .