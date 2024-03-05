وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل أخفت آلاف المواطنين قسرا

أكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن إسرائيل تواصل سياسة تهجير شعبنا بالقوة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني: "لا بديل للوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة".

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني: "سكان غزة يتعرضون لأبشع المجازر، وغزة تضم 80% من الشعب الأكثر جوعا بالعالم".

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: "أكثر من 20 طفلا بغزة توفوا جراء التجويع".

وأكمل وزير الخارجية الفلسطيني: "إسرائيل أخفت آلاف الفلسطينيين قسرا، كما دمرت إسرائيل 85% من أبنية قطاع غزة".

